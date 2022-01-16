Продажи премиальных автомобилей в 2021 году увеличились на 9%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года в нашей стране было реализовано 161 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 9,3% больше, чем в 2020 году.

Лидером по продажам премиальных автомобилей второй год подряд является BMW. Так, в минувшем году продукция баварского бренда в России разошлась тиражом в 46 802 экземпляра (данные АЕБ), показав рост на 9,6%. На втором месте в премиум-сегменте осталась другая марка из Германии – Mercedes-Benz (43 011 шт.), объем реализации которой увеличился на 10,8%.

Третью позицию, с заметным отставанием от «немцев», занимает японский бренд Lexus с результатом 19 362 автомобиля и снижением на 5,9%. Замыкают пятерку лидеров российского премиум-сегмента в 2021 году немецкий Audi (16 404 шт.) и шведский Volvo (9 088 шт.), демонстрирующие рост продаж на 7,6% и 13,2% соответственно.

Отметим еще английский Land Rover (6 388 шт.; -0,4%) и немецкий Porsche (6 262 шт.; +9,6%). У остальных премиальных марок реализация за весь год составила менее 5 тыс. единиц. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ