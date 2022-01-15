Chery Tiggo 7 PRO в 2021 году стал самым продаваемым китайским автомобилем в РФ

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO завоевал звание лидера продаж среди автомобилей китайских брендов в России по итогам 2021 года, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Так, за весь год эта модель была реализована в количестве 14 122 единиц (по данным АЕБ), что является лучшим результатом среди всех новых «китайцев».

На втором месте в китайском сегменте, с небольшим отставание от лидера, находится еще один представитель Chery – кроссовер Tiggo 4, объем продаж которого за прошлый год составил 14 034 единицы. Напомним, что по итогам 11 месяцев именно эта модель возглавляла рейтинг самых популярных автомобилей из КНР.

Третью позицию здесь занял кроссовер Haval F7 с результатом 12 386 реализованных экземпляров. На четвертой – Geely Coolray (11 101 шт.). Замыкает пятерку лидеров купе-кроссовер Haval F7x (10 336 шт.).

Показатели продаж остальных «китайцев» составили менее 10 тысяч машин, а в ТОП-10 среди них по итогам 2021 года также попали: Haval Jolion (9 877 шт.), Geely Atlas (8 965 шт.), Chery Tiggo 8 PRO (6 084 шт.), EXEED TXL (3 447 шт.) и Haval H9 (3 367 шт.).

Как уже сообщало агентство «АВТОСТАТ», реализация китайских автомобилей в России установила исторический рекорд, достигнув в прошлом году суммарного объема в 115 700 единиц. При этом доля «китайцев» на российском рынке увеличилась вдвое – почти до 7%.

Сколько теряют в цене китайские (и не только) модели? Это можно быстро рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Chery