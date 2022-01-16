ТОП-10 самых продаваемых LCV в России по итогам 2021 года

Продажи легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2021 года составили 130691 машину, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Самой популярной моделью в сегменте LCV остается «ГАЗель», чья реализация в прошлом году увеличилась на 8% до 47032 автомобилей. Второе место занял Ford Transit с показателем 20840 машин, что на 48% больше по сравнению с 2020 годом. Далее идет семейство УАЗ СГР, продажи которого составили 11884 единицы (-9%). Четвертый результат показал фургон LADA Largus – 10573 проданных автомобиля (-10%).

Спрос на ГАЗ «Соболь» вырос на 22% до 9436 машин. Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 3819 экземпляров, что на 42% лучше прошлогоднего показателя. Реализация семейства Volkswagen Transporter/Caravelle увеличилась на 72% и составила 3073 машины. Микроавтобус Peugeot Traveller нашел 2701 покупателя – на 58% больше, чем годом ранее. Среднеразмерные микроавтобусы и фургоны Expert были проданы в количестве 1901 единицы, что на 97% превышает результат годичной давности. Замыкают ТОП-10 самых популярных моделей LCV в России коммерческие модификации LADA Granta с показателем 1782 реализованных машины (+7%).

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Фото: ГАЗ