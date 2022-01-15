Haval в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Haval в 2021 году реализовали 39126 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Это рекордный результат за все время присутствия Haval в нашей стране, что стало возможно, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». В результате Haval третий год подряд становится лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

Бестселлером Haval на российском рынке в прошлом году остается кроссовер Haval F7 с показателем 12386 проданных автомобилей (+83%). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чья реализация увеличилась в 2,3 раза и составила 10336 машин. Замыкает тройку лидеров на этот раз новый компактный кроссовер Haval Jolion, который поступил продажу в мае и до конца года нашел 9877 владельцев.

Продажи рамного внедорожника Haval H9 выросли в 2,8 раза и составили 3367 машин, при этом в марте на российском рынке доступна обновленная версия этой модели. Кроме того, дилеры реализовали последние 1806 экземпляров рамного внедорожника Haval H5 (-24%), который уступил место на конвейере российского завода компании более перспективному компактному кроссоверу Jolion.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Haval