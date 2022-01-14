Продажи «китайцев» в 2021 году выросли в 2 раза. Их доля – тоже удвоилась

За весь прошлый год в России было реализовано 115 700 новых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это рекордный показатель за все время их присутствия на нашем рынке. Кроме этого, если сравнивать его с результатом 2020 года, то продажи «китайцев» выросли на 102%. При этом их доля тоже увеличилась почти вдвое: с 3,6% до 6,9%.

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам года стал Haval. Его автомобили (с учетом пикапов Great Wall) разошлись тиражом в 39 126 экземпляров (по данным АЕБ), что в 2,3 раза больше, чем год назад. На втором месте находится Chery, реализация машин которого выросла в 3,2 раза – до 37 118 штук. Замыкает первую тройку Geely с результатом в 24 587 проданных автомобилей (+59%). Отметим, что суммарно на три этих бренда пришлось 87% от общего количества китайских машин, реализованных в нашей стране.

Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (5 705 шт.; -20%), EXEED (3 756 шт.; рост в 16,6 раза), FAW (3 137 шт.: +17%), GAC (923 шт.), Lifan (617 шт.; -55%), DFM (533 шт.; -43%), Brilliance (110 шт.; -57%), Zotye (51 шт.; -68%), Foton (37 шт.; -73%).

Если же смотреть отдельно на продажи декабря, то в последний месяц года в нашей стране было реализовано 12 316 китайских машин, что на 64% больше, чем год назад.

Почему продажи автомобилей из КНР растут, хотя весь российский рынок в последние несколько месяцев падает? Какую долю смогут занять «китайцы» в будущем и у кого они ее «откусят»? Об этом и многом другом можно будет узнать на ежегодном форуме «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 февраля.

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Фото: Haval