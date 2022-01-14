Российский авторынок в 2021 году остался на четвертом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в 2021 году показал небольшой рост, тем не менее остался на четвертом месте в европейском рейтинге.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 2 млн 622 тыс. 132 машины (-10,1%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков сохраняет Франция с показателем 1 млн 659 тыс. 018 машин (+0,5%). Таким образом, положительный результат зафиксирован после падения продаж годом ранее. Третий результат показала Великобритания – 1 млн 647 тыс. 181 автомобиль (+1%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат во многом обусловлен низкой базой предыдущего года, а по отношению к «доковидному» 2019-му показатели продаж оказались на 28,7% ниже.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна осталась на четвертой строчке европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей в прошлом году составили 1 млн 536 тыс. 089 единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 456 тыс. 212 автомобилей (+5,4%). Добавим также, что авторынок Испании в прошлом году увеличился на 1% и составил 859496 машин.

Посмотреть и сравнить рекомендованные розничные цены на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Hyundai