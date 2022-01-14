Hyundai в 2022 году представит в России пять новинок

Компания Hyundai в 2022 году представит на российском рынке пять новинок. Как рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, уже в ближайшее время у российских дилеров появится новый минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1. Также в первом квартале кроссоверы Hyundai Creta и Tucson получат спортивную версию N-Line. Ориентировочно в середине 2022-го на российский рынок выйдет электрический кроссовер Ioniq 5. А к концу года до нашей страны доберется рестайлинговый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade. Что касается бренда Genesis, в первом полугодии в продажу поступит флагманский представительский седан G90 нового поколения.

По итогам 2021 года российские дилеры Hyundai реализовали 167331 автомобиль – на 3% больше, чем годом ранее. В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила порядка 10,3%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки в прошлом году стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 68081 проданных машин (-7%). Стоит отметить, что в июле на российском рынке стартовали продажи Creta второго поколения. На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация выросла на 24% и составила 61061 автомобиль. Кроссовер Hyundai Santa Fе, с февраля 2021-го доступный в России в обновленной версии, по итогам прошлого года нашел 12071 покупателя (+45%).

Далее следует кроссовер Hyundai Tucson, продажи которого составили 11120 единиц (-50%), при этом в июне на российский рынок вышло четвертое поколение этой модели. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, чей результат составил 3642 реализованных машины (-39%).

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership).

Фото: Hyundai