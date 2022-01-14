Электрический MINI Cooper SE доступен для заказа в России

Марка MINI начала прием заказов в России на полностью электрический MINI Cooper SE, производство которого для нашей страны стартует на заводе MINI в Оксфорде в марте 2022 года. На российском рынке будет доступна ограниченная партия из 250 автомобилей. Цены на MINI Cooper SE будут объявлены в начале февраля 2022 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В России новый MINI Cooper SE представлен в двух линиях исполнения – Classic и Electric, которые отличаются расширенным оснащением. В стандартной комплектации Classic электрический MINI уже имеет светодиодные фары и светодиодные задние фонари в стиле Union Jack, мультимедийную систему MINI Visual Boost с экраном 8,8 дюйма, спортивное кожаное рулевое колесо с подогревом, динамический круиз-контроль, телефонию с беспроводной зарядкой, пакет освещения в салоне, комфортный доступ и др.

Спортивные сиденья с обивкой тканью/искусственной кожей Leatherette Carbon Black в интерьере сочетаются с декоративными планками Piano Black, подсветкой Ambient light и обивкой потолка цвета Anthracite. Экстерьер автомобиля дополнен 17-дюймовыми колесными дисками MINI Electric Power Spoke 2-tone, а также крышей черного цвета.

Линия исполнения Electric дополнительно включает в себя камеру заднего вида, ассистент парковки, навигационную систему MINI, рулевое колесо с кожей Nappa, спортивные сиденья с обивкой кожей MINI Chester цвета Satellite Grey и декоративные планки салона в стиле MINI Electric. В числе дополнительных опций и вариантов отделки, помимо прочего, доступна многоцветная крыша MINI.

Среди внешних отличий MINI Cooper SE – яркий логотип в форме электрической вилки на багажной двери, а также желтые акценты, которые можно найти на колесных дисках в особом аэродинамичном дизайне, боковых накладках кузова и крышках боковых зеркал.

Новый MINI Cooper SE оснащается электрической силовой установкой, которая развивает мощность 184 л.с. и крутящий момент 270 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с. Специальная литий-ионная аккумуляторная батарея общей энергоемкостью 32,6 кВт⋅ч. обеспечивает запас хода на одной зарядке до 215 км (в соответствии с испытательным циклом NEDC). Она расположена под полом, то есть не уменьшает внутреннее пространство, обеспечивая такую же вместимость багажного отсека, как у трехдверного MINI с традиционной силовой установкой.

Электромобиль MINI уже в базовом оснащении содержит все необходимые типы зарядки, включая кабель Type 2 для общественных зарядных станций и мобильное зарядное устройство с тремя разъемами для розеток различных типов. Время зарядки батареи с 10 до 80% переменным током мощностью 11 кВт составляет комфортные 2,5 часа. При использовании зарядной станции постоянного тока 50 кВт это время сокращается до 35 минут.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры MINI начали прием заказов на ограниченную серию хэтчбеков MINI Camden Edition, посвященную атмосфере яркой уличной жизни знаменитого лондонского района Камден. Стоимость новинки составляет 2 млн 900 тыс. рублей. Автомобили MINI Camden Edition представлены в исполнении MINI Cooper 3 двери и доступны в двух вариантах окраски – Rooftop Grey и Island Blue. Тираж MINI Camden Edition для России ограничен 25 автомобилями каждого цвета.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: MINI