Компактный кроссовер EXEED LX сертифицирован в России

Компактный кроссовер EXEED LX прошел сертификационные испытания в России и готов к выходу на рынок. Новинка построена на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8 градуса, угол съезда – 21,6 градуса. Таким образом, по своим размерам новинка сопоставима с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro, отмечает портал «Китайские автомобили».

Как следует из ОТТС, EXEED LX будет предложен в России с безальтернативным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с., который работает в сочетании с вариатором и только передним приводом. Стоит отметить наличие двух независимых подвесок: спереди у новинки традиционный «Макферсон», сзади – многорычажка. На всех колесах стоят дисковые тормоза, стояночный – электромеханический. Что касается оснащения, то в ОТТС указаны бесключевой доступ и запуск двигателя, панорамный люк, беспроводная зарядка для гаджетов, климат-контроль и полный «зимний пакет».

Напомним, премиальная марка CHERYEXEED, позже переименованная в EXEED, вышла на российский рынок в октябре 2020 года со среднеразмерным кроссовером TXL, который с октября прошлого года стал доступен в обновленной версии. В декабре российские дилеры EXEED начали продажи полноразмерного семиместного внедорожника VX. Новый компактный кроссовер EXEED LX появится в нашей стране во втором квартале 2022-го.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года российские дилеры EXEED реализовали 3756 автомобилей против 226 единиц годом ранее. Бестселлером марки стал среднеразмерный кроссовер TXL, разошедшийся в количестве 3447 экземпляров. Флагманский внедорожник EXEED VX за первый месяц продаж нашел 309 покупателей.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: EXEED