АВТОВАЗ объявил «черную» субботу на линии B0

АВТОВАЗ в ближайшую субботу, 15 января, дополнительно организует работу сборочной линии B0, на которой выпускаются LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero. Производство этих моделей будет вестись в дневную смену продолжительностью 10 часов, говорится в сообщении профсоюзной организации АВТОВАЗа.

Между тем, по данным паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», вчера, 13 января, АВТОВАЗ объявил о первом простое в наступившем году – в соответствии с приказом, в вечернюю смену был остановлен конвейер LADA Granta. Производство автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и конвейер LADA Niva в четверг работали в обычном режиме.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 года затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей LADA в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года, однако дефицит сохранится, по оценкам АВТОВАЗа, минимум до середины 2022 года.

В каких автосалонах официальных дилеров есть автомобили LADA, можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ