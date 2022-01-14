Эксперты рассказали, как сократить расходы на содержание автомобиля

В условиях падения реальных доходов граждан расходы на обслуживании автомобиля увеличиваются. В рамках премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали автомобили, владеть которыми выгоднее всего. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, каким образом автовладельцы могут сократить траты на содержание машины, а на чем экономить не стоит.

«Основные моменты, где можно сэкономить – не обслуживаться у официального дилера, не покупать «оригинальные» запчасти. Да, есть такие банальные вещи, как не использовать агрессивную и опасную манеру езды. Как известно, если один водитель едет между рядами со скоростью 120 км/ч, а второй спокойно 60 км/ч, то приедут они к точке с разницей в одну минуту. Только топлива потратит больше тот, кто ехал в агрессивной манере на скорости 120 км/ч. Также на расход топлива влияет качественный топливный фильтр и воздушный фильтр, вовремя замененные свечи, поскольку неправильно работающая система зажигания приводит к повышенному расходу топлива», – констатирует директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев.

По словам заместителя генерального директора по сервису АГ «АВИЛОН» Алексея Гуляева, стоит учитывать тот факт, что при прохождении ТО есть обязательные работы и те, которые носят рекомендательный характер. Если не проводить последние, то, конечно, можно сэкономить, главное, чтобы эта экономия впоследствии не привела к еще большим вложениям. Сократить расходы на содержание возможно следующими способами: производить замену запасных частей в момент их крайнего износа, например, можно рассчитать, через какое количество километров колодки износятся до минимальных значений, это распространяется и на другие детали автомобиля. Также можно использовать всесезонные шины, только при условии, что автомобиль постоянно эксплуатируется в пределах города, где регулярно чистят дороги. В таком случае, конечно, износ шин будет значительно выше, чем у разных комплектов, менять их придется чаще.

В свою очередь, эксперт департамента послепродажного обслуживания ГК «БИЗНЕС КАР» Александр Лихачев отмечает, что автовладельцы могут самостоятельно проверить состояние шин автомобиля и давление в них. Стоит обратить внимание на глубину протектора зимних шин: она должна быть более 4 мм. Что касается таких работ как, например, проверка подвески, рулевого управления, тормозной системы, а также электронных систем управления, входящих в ТО автомобиля, то все они требуют специальных знаний и навыков. Даже в простой операции установки сливной пробки при замене моторного масла необходимо использовать динамометрический ключ, а также помнить момент затяжки, который надо выставить на этом ключе.

Как говорит директор по сервису ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, в среднем на содержание легкого автомобиля B-класса тратится около 140 – 170 тыс. рублей в год. В стоимость владения авто входят расходы на каско и ОСАГО, транспортный налог, топливо, покупку шин и техобслуживание. Кроме того, почти 40% расходов по обслуживанию автомобиля связаны с потерей остаточной стоимости. В целом, при правильном подходе к обслуживанию автомобиля и регулярном контроле расхода топлива можно сэкономить около 60 тыс. рублей в год без ущерба функциональности авто.

Подробнее о том, как сократить расходы на содержание автомобиля, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Автоимпорт»