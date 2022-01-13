АВТОВАЗ показал на видео обновленную LADA Vesta

АВТОВАЗ показал первое тизерное видео рестайлинговой LADA Vesta, которая появится у российских дилеров к середине 2022 года.

Как пишет портал Autonews.ru, пока на видео можно лишь рассмотреть полностью светодиодную переднюю оптику автомобиля. Ожидается, что такие фары будут доступны только на топовых версиях обновленной модели. Также, судя по ранее опубликованным «шпионским» фотографиям, рестайлиновая LADA Vesta получит новую радиаторную решетку с ячеистой структурой, а в салоне появятся 10-дюймовая виртуальная приборная панель и вертикальный планшет мультимедийной системы аналогичной диагонали. Среди ожидаемых новшеств стоит отметить беспроводную зарядку, передние датчики парковки, бесключевой доступ, систему контроля мертвых зон и электрический «ручник», которые будут доступны в качестве опций или в богатых комплектациях модели.

Как и прежде, в моторную гамму рестайлинговой LADA Vesta войдет 1,6-литровый 106-сильный двигатель АВТОВАЗа, а также агрегат Renault аналогичного объема, выдающий 113 л.с. По неофициальным данным, в линейку может также войти модернизированный 1,8-литровый мотор, отдачу которого увеличат до 136 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в России – реализация вазовского флагмана увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей, почти половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (54597 шт.). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов LADA Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц. Кроме того, российские дилеры LADA в прошлом году реализовали 838 «заряженных» седанов Vesta Sport. Это лучший результат продаж с момента выхода модели в январе 2019 года.

Во сколько обходится содержание LADA Vesta (и не только этот автомобиль) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: youtube.com