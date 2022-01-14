Renault в 2021 году увеличила продажи в России на 2%

Российские дилеры Renault в 2021 году реализовали 131552 автомобиля – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал кроссовер Duster – в прошлом году на нем остановил свой выбор 41471 потребитель (+31%). Стоит отметить, что в марте в продажу поступил Duster нового поколения, и до конца года было реализовано 34712 таких автомобилей. Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, чьи продажи составили 29783 единицы (-9%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero – 22386 реализованных автомобилей (-14%).

Кроссовер Renault Kaptur по итогам 2021 года нашел 18889 покупателей, что на 7% ниже показателя годичной давности. Стоит отметить, что в ноябре Kaptur получил лимитированную версию Intense, которая отличается ярким оранжевым цветом Orange Atacama, декоративными элементами под карбон в интерьере и самым востребованным оборудованием, включая аудиосистему премиум-класса Bose.

Замывает пятерку лидеров купе-кроссовер Renault Arkana с показателем 18246 проданных машин (+9%). Рост спроса на эту модель связан, в частности, с выходом в прошлом году лимитированной серии Arkana Pulse со спортивными элементами в дизайне (на нее приходятся 9% продаж), а также появлением новой топовой комплектация Prime.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2022-го у российских дилеров появится битопливный седан Renault Logan CNG. Кроме того, по неофициальным данным, в середине 2022 года в России ожидается премьера нового поколения моделей Renault Logan и Sandero.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Renault