ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам 2021 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке по итогам 2021 года остался компактный кроссовер Hyundai Creta, который прошлым летом сменил поколение. В минувшем году реализация этой модели составила 68081 автомобиль, что на 7% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Далее идет семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся тиражом в 51242 экземпляра (+28%). Третье место занял кроссовер Renault Duster с показателем 41471 проданная машина (+31%). Четвертый результат показал кроссовер Toyota RAV4 – 38441 автомобиль, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 29232 машин (-11%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам 2021 года также вошли Kia Sportage (24969 шт., -11%), Nissan Qashqai (20474 шт., -7%), Mazda CX-5 (19828 шт., -1%), Skoda Karoq (19487 шт., +25%) и Nissan X-Trail (19010 шт., -6%).

Добавим также, что в 2021 году сегмент SUV на российском авторынке продолжил расти и занял рекордную долю в 47,3%, согласно оценкам АЕБ.

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Фото: Hyundai