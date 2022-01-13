Kia в 2021 году сохранила лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры Kia в 2021 году реализовали 205801 автомобиль – это на 2% больше, чем годом ранее. Таким образом, Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России восьмой год подряд, а рыночная доля марки составила 12,3% против 12,6% годом ранее, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в прошлом году было реализовано 82941 автомобилей этой модели (-6%), причем доля кросс-хэтчбеков Rio X в структуре продаж семейства превысила 50%. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял седан бизнес-класса Kia K5, который выбрали 29225 покупателей (рост в 3,6 раза). Как отмечается, это новый рекорд марки в этом сегменте за всю историю официальной работы Kia в России. Третий результат показал кроссовер Sportage – 24963 автомобиля (-11%).

Далее следует компактный кроссовер Seltos, который разошелся в количестве 17865 экземпляров (+40%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia на этот раз среднеразмерный кроссовер Sorento с показателем 13627 реализованных машин (+1%).

Стоит отметить, в апреле 2021-го на российском рынке стартовали продажи кроссвэна Kia Carnival нового поколения, и до конца года на нем остановили свой выбор 3143 клиента, что вывело модель в лидеры в своем сегменте (D-MPV). Еще один рекорд за историю работы марки на российском рынке был установлен в сегменте E-SUV, где рамный внедорожник Kia Mohave привлек 1466 покупателей (рост в 2,2 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2022 года компания Kia начнет продажи в России кроссовера Sportage пятого поколения, а во втором полугодии в нашей стране появится электрический кроссовер Kia EV6.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Kia