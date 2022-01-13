АВТОВАЗ показал новую спецверсию LADA Niva Travel

АВТОВАЗ анонсировал выход спецверсии Black для внедорожника LADA Niva Travel, которая станет первой новинкой для марки в 2022 году и поступит в продажу до конца этой зимы. Цена на новинку пока не объявлена, но можно предположить, что прибавка относительно версии Comfort (937 тыс. рублей) составит 15-20 тысяч рублей, пишет издание «Авторевю». Напомним, «черная» спецверсия уже есть у классической Niva Legend, легковых моделей XRAY Cross, Vesta Cross и Vesta SW Cross.

За основу LADA Niva Travel Black взята комплектация Comfort с одной подушкой безопасности, кондиционером, аудиоподготовкой и подогревом передних сидений. Такая Niva Travel изначально имеет черные корпуса наружных зеркал, накладки на колесных арках и бамперах, а в версии Black в этот цвет окрашены еще и легкосплавные колеса. Кроме того, добавлены рейлинги на крыше (изначально они есть в более дорогих исполнениях) и шильдики с названием комплектации на оконных рамках задних дверей. Салон LADA Niva Travel Black отличают оригинальная обивка сидений с ромбовидной прострочкой, черный потолок и штатные текстильные коврики.

Вне зависимости от версии Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года продажи внедорожника LADA Niva Travel на российском рынке выросли на 28% и составили 25415 автомобилей.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ