ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам 2021 года | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам 2021 года

0

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам 2021 года

Обзор рынка легковых автомобилей в России
Все ежемесячные обзоры

Самой продаваемой моделью в России по итогам 2021 года стала LADA Vesta, чья реализация увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей. Второе место заняла LADA Granta с показателем 111430 машин, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала Kia Rio – 82941 проданный автомобиль (-6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 68081 экземпляр (-7%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 24% до 61061 единицы.

Внедорожники семейства LADA Niva выбрали 51242 покупателя – на 28% больше, чем годом ранее. Реализация лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid второго поколения составила 46887 штук (-20%) и 41680 автомобилей (+59%) соответственно. Кроссовер Renault Duster был продан в количестве 41471 экземпляра, что на 31% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз универсал LADA Largus с показателем 39541 реализованная машина (+7%).

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*. 

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилеймодели-лидеры

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно