ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам 2021 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам 2021 года стала LADA Vesta, чья реализация увеличилась на 6% и составила 113698 автомобилей. Второе место заняла LADA Granta с показателем 111430 машин, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. Третий результат показала Kia Rio – 82941 проданный автомобиль (-6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 68081 экземпляр (-7%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 24% до 61061 единицы.

Внедорожники семейства LADA Niva выбрали 51242 покупателя – на 28% больше, чем годом ранее. Реализация лифтбеков Volkswagen Polo и Skoda Rapid второго поколения составила 46887 штук (-20%) и 41680 автомобилей (+59%) соответственно. Кроссовер Renault Duster был продан в количестве 41471 экземпляра, что на 31% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз универсал LADA Largus с показателем 39541 реализованная машина (+7%).

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*.

Фото: АВТОВАЗ