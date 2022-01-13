Российский авторынок в 2021 году увеличился на 4%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре снизились на 19,9% до 133470 машин. По итогам всего 2021 года российский авторынок составил 1 млн 666 тыс. 780 автомобилей (+4,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, общий положительный результат обусловден низкой базой в месяцы локдауна 2020 года. А бОльшую часть прошлого года рынок показывал отрицательную динамику вследствие негативного влияния глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов и т.д. Исходя из того, что все негативные факторы не будут устранены в течение основной части 2022 года, в АЕБ прогнозируют рост российского авторынка в наступившем году на 3,3% до 1 млн 722 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом году увеличились на 2% и составили 350714 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 205801 машины (+2%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 167331 проданный автомобиль, что на 3% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 131552 покупателя (+2%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи увеличились на 7% и составили 97941 машину. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2021 года также вошли Skoda (90443 шт., -4%), Volkswagen (86108 шт., -14%), ГАЗ (56468 шт., +10%), Nissan (51338 шт., -9%) и BMW (46802 шт., +10%).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Hyundai