На сколько подорожали новые автомобили в 2021 году?

Согласно предварительной оценке агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в России по итогам 2021 года выросла на 20%.

Так, средневзвешенная цена в целом по прошлому году чуть превысила 2 млн рублей. И если сравнивать ее с результатом 2020 года (1,68 млн рублей), то она увеличилась более чем на 300 тыс. рублей, или на 20%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что столь резкий скачок показателя средневзвешенной цены в последний раз был в 2015 году, когда она тоже выросла на 20%. В последующие пять лет (2016 – 2020 гг.) ее рост всегда был менее 10%.

Помимо инфляционной составляющей, рост цен на новые автомобили в 2021 году был вызван нехваткой новых машин у дилеров, которая обусловлена глобальным дефицитом электронных компонентов, и высоким спросом со стороны потенциальных покупателей. Иными словами, автопроизводители корректируют свои программы и дилерам поступает автомобилей меньше, чем реально они могли бы продать. Это создает дополнительные предпосылки для роста цен.

Эксперты агентства уверены, что такая ситуация будет сохраняться и дальше, а значит, средневзвешенная цена будет только расти. На сколько еще могут подорожать автомобили в 2022 году? Об этом и не только можно узнать в ходе 12-го ежегодного форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 февраля. Там же будут оглашены итоги премии Residual value – 2022 (остаточная стоимость автомобиля). Подробности и регистрация – по ссылке.

* Рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Фото: Skoda