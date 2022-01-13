Российский автопром в 2021 году вырос на 10%

В 2021 году с российских конвейеров сошло свыше 1,5 млн автомобилей – это на 10% больше, чем годом ранее. Производство легковых машин составило более 1,3 млн единиц, что порядка на 8% выше показателя годичной давности. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, отметив, что сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили. Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год увеличились более чем на 6% и составили 1,8 млн штук, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Стоит отметить, что автопроизводители в прошлом году продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки (Kia Carnival, Haval Jolion, Aurus Senat, Genesis GV70, новые поколения Renault Duster, Hyundai Creta и Tucson, а также обновленные Kia Stinger, Picanto, Cerato и Ceed, Toyota Camry, Mitsubishi Pajero Sport, LADA Largus и др.) Добавим также, что лидером по объемам сборки иномарок по итогам 2021 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший более 234 тыс. автомобилей (+6,5%).

Что касается производителей коммерческого транспорта, Горьковский автозавод в прошлом году начал выпуск бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next» и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» нового поколения. На калужском предприятии «ПСМА Рус» стартовала сборка фургона Citroen Berlingo и компактвэна Berlingo Multispace второго поколения. Ульяновский завод «Исузу Рус» освоил производство нового малотоннажного шасси Isuzu Elf 8.0. А калужский завод Volvo начал выпуск грузовых автомобилей Volvo FM нового поколения.

Найти автомобили этих и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Haval