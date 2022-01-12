АВТОВАЗ в 2021 году увеличил экспорт на 9%

АВТОВАЗ в 2021 году поставил на экспорт 35,8 тыс. автомобилей LADA – на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Как отмечается, отгрузки выросли, несмотря на кризисные явления на экспортных рынках.

В прошлом году поставки автомобилей LADA осуществлялись в 17 стран мира. При этом АВТОВАЗ занимает лидирующие позиции в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане, а в Беларуси LADA является брендом №1 с долей 24,9% и LADA Vesta – самая продаваемая модель на местном рынке. Стоит также отметить новый рекорд продаж АВТОВАЗа в Боливии, где в 2021 году было реализовано 610 автомобилей LADA.

Добавим, что в прошлом году у АВТОВАЗа появились новые импортеры в Казахстане (ГК «Аллюр» и «Орион Дистрибьюшн») и Армении («Мегна»), а также за рубежом было открыто 9 новых и 13 обновленных дилерских центров LADA. В целом на экспортных рынках продажами автомобилей LADA занимаются 80 дилеров.

Что касается внешней сборки, в июле 2021 года на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае началось производство широкой линейки LADA. Напомним, с 2003 года сборка автомобилей LADA в Казахстане осуществлялась на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, однако в ноябре 2020 года он остановил конвейер из-за вменяемого ему властями нарушения обязательств по «промсборке». Кроме того, в сентябре АВТОВАЗ совместно с компанией Roodell начал серийную сборку автомобилей LADA на новом заводе ADM-Jizzakh. Как отмечается, Узбекистан – один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, и местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, а также расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

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Фото: АВТОВАЗ