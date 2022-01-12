Volvo в 2021 году увеличила продажи в России на 13%

Российские дилеры Volvo в 2021 году реализовали 9088 автомобилей, что на 13,2% выше показателя годичной давности. Как отмечается, во втором полугодии объемы продаж на российском рынке оказались под влиянием недостатка поставок при высоком уровне спроса, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером Volvo на российском рынке в прошлом году стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 3154 единиц (+5,2%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 2774 покупателя (+25,6%). Замыкает тройку лидеров Volvo по-прежнему компактный кроссовер ХС40, чья реализация составила 1836 машин (+62,2%). Далее идет флагманский бизнес-седан S90 с показателем 524 реализованных автомобиля (+2,3%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2022 года компания Volvo планирует начать продажи в России обновленного среднеразмерного кроссовера XC60. Начиная ориентировочно со второго квартала на российский рынок выйдут электрические модели XC40 Recharge и C40 Recharge, за которыми последуют следующие.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volvo