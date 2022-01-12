LADA Vesta в 2021 году стала самым продаваемым автомобилем в России

Автомобили семейства LADA Vesta стали самыми популярными на российском рынке по итогам 2021 года. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги продаж АВТОВАЗа, о которых компания отчиталась сегодня, 12 января.

Так, за весь прошлый год реализация автомобилей LADA Vesta составила 113 698 штук. Второе место принадлежит семейству LADA Granta с показателем 111 430 единиц. На момент подготовки публикации еще не известны продажи машин семейства Kia Rio, которое по итогам 11 месяцев 2021 года занимало третью строчку, имея в активе 75 885 проданных экземпляров. Но отыграть такую разницу «корейцам» не представляется возможным, потому что в течение года ежемесячные продажи Kia Rio не дотягивали даже до 9 тысяч штук. У других преследователей – Hyundai Creta и Solaris – результаты за 11 месяцев еще меньше (65 000 и 58 418 шт. соответственно).

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самой продаваемой моделью в России по итогам 2021 года стала LADA Vesta. Напомним, что «Веста» уже была лидером российского авторынка – в 2018 году. Но потом на два года (2019-й и 2020-й) отдала этот титул «Гранте». Эксперты агентства «АВТОСТАТ» считают, что если бы не сложившаяся из-за дефицита полупроводников ситуация на рынке, то Granta сохранила бы это звание, поскольку АВТОВАЗ часто останавливал производство именно на тольяттинской площадке. Ведь именно там собирается «Гранта». В Ижевске, где ведется производство «Весты», подобных критичных ситуаций не возникало. Вследствие этого, LADA Vesta на протяжении пяти последних месяцев (с августа по декабрь) неизменно становилась лидером рынка, что позволило ей на финишной прямой стать №1 в России и по итогам минувшего года.

Какие еще ключевые события произошли на рынке в 2021 году? Что его ожидает в 2022-м? О прогнозах, ценах и других важных факторах расскажут наши эксперты на 12-м ежегодном форуме автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 февраля. Там же будут оглашены итоги премии Residual value – 2022 (остаточная стоимость автомобиля). Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ