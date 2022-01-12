Skoda показала новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupé iV

Компания Skoda опубликовала первые эскизы нового электрического купе-кроссовера Enyaq Coupé iV, мировая премьера которого состоится 31 января 2022 года в Праге. Внешний вид новинки отличают ниспадающая линия крыши, задняя часть с четко очерченной гранью кромки багажника и пороги, окрашенные в цвет кузова, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В основе Enyaq Coupé iV, как и Enyaq iV, лежит модульная электрическая платформа MEB (modular electrification toolkit) концерна Volkswagen. Лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления cx составляет всего 0.234, что обеспечивает высокую производительность и динамичное вождение.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», обновленный кроссовер Skoda Karoq, чья премьера состоялась в ноябре прошлого года, будет доступен для заказа в России в первом квартале 2022 года. А ближайшей новинкой Skoda в нашей стране станет обновленный Skoda Kodiaq, который уже можно заказать у российских дилеров.

Какие новинки других марок можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda