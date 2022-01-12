21 модель ушла с российского авторынка в 2021 году | АВТОСТАТ

21 модель ушла с российского авторынка в 2021 году

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21 модель ушла с российского авторынка в 2021 году

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
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Интересный факт обнаружили специалисты сайта «Цена Авто»: за весь 2021 год российский авторынок покинула 21 модель. Подробнее о них можно узнать в соответствующем материале.

Если подвести краткие итоги, то ровно треть от этого количества (7 шт.) относится к премиальному сегменту, а оставшиеся две трети (14 шт.) – к массовому.

Более половины «потерь» (12 шт.) являются представителями сегмента SUV. Остальные – это три седана, два купе, два пикапа, минивэн и хэтчбек.

Что касается происхождения ушедших автомобилей, то 7 из них – это «китайцы». 6 моделей представляют японский автопром, 5 – немецкий, 2 – американский, 1 – британский.

А вот какие автомобили могут появиться на российском рынке в 2022 году – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипотери

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