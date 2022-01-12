АВТОВАЗ в 2021 году увеличил продажи в России на 2%

АВТОВАЗ в 2021 году реализовал на российском рынке 350714 автомобилей LADA, что на 2,1% выше показателя годичной давности. В целом российский рынок, по оценкам АВТОВАЗа, в прошлом году увеличился на 5% и составил 1,68 млн машин. В результате рыночная доля марки LADA составила 20,9% против 21,5% годом ранее.

Бестселлером АВТОВАЗа по итогам 2021 года стала LADA Vesta, чья реализация выросла на 6% до 113698 автомобилей, почти половина из которых пришлась на модификации с типом кузова SW (54597 шт.). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов LADA Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц.

На втором месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Granta с показателем 111430 реализованных машин (-12%). Падение продаж этой модели на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на производство семейства LADA Granta.

Третий результат показал LADA Largus – в прошлом году реализовано 39541 пассажирский универсал (+7%) и 10573 фургона Largus (-10%). Стоит отметить, что в марте в продажу поступил новый Largus, который приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые опции, а также модернизированный мотор 1,6 л 90 л.с. Кроме того, к концу 2022 года АВТОВАЗ рассмотрит запуск нового Largus CNG. Решение по выводу новой модели будет принято, в том числе в зависимости от планов по долгосрочному продлению государственных субсидий на автомобили CNG, предлагающие «зеленые» технологии.

Совокупные продажи семейства внедорожников LADA Niva по итогам 2021 года составили 51242 автомобилей (+28%), в том числе 25827 Niva Legend (-11%) и 25415 Niva Travel (рост в 2,3 раза). Стоит отметить, что в феврале на рынок вышел внедорожник LADA Niva Travel, получивший новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. А в сентябре 2021-го у дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Bronto, созданный на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации. Реализация модели LADA XRAY в прошлом году увеличилась на 15% и составила 22107 автомобилей.

Добавим также, что АВТОВАЗ в прошлом году реализовал корпоративным клиентам 107567 автомобилей LADA – это на 18% больше по сравнению с 2020 годом. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Vesta, Granta, семейство внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel, а также фургон LADA Largus. В целом продажи коммерческих автомобилей LADA в 2021 году составили 12696 единиц (-6%), что обеспечило марке порядка 87% в субсегменте малых LCV.

Дилерская сеть LADA остается крупнейшей в России и насчитывает 304 автосалона, включая 7 новых дилерских центров, открытых в 2021 году.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ