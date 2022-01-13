Доля продаж SUV в Москве и Подмосковье – 55%, в Петербурге – 57%

Более половины продаваемых в Москве автомобилей приходится на кроссоверы и внедорожники. Аналогичная ситуация наблюдается в Московской области и Санкт-Петербурге. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав структуру рынка новых легковых машин в 2021 году.

Так, доля сегмента SUV в российской столице составила 55% от общего объема реализации автомобилей. Ровно такой же результат зафиксирован и в Подмосковье. В Санкт-Петербурге, который замыкает тройку крупнейших региональных авторынков в стране, доля продаж SUV еще выше – 57%.

Напомним, что в целом по России на долю кроссоверов и внедорожников приходится 51% от всех реализованных новых легковых автомобилей. При этом в 44 регионах данный показатель превосходит общероссийский, а наибольшее его значение отмечено на Камчатке и Сахалине – 89%.

В 41 субъекте РФ доля сегмента SUV составляет не более половины от общих продаж, причем меньше всего она в Чечне и Ингушетии – 24%. Иными словами, только каждый четвертый продаваемый автомобиль в этих республиках является кроссовером или внедорожником.

Что еще происходит на российском рынке? Какие факторы будут определять его дальнейшее развитие? Об этом и многом другом поведают наши эксперты в рамках 12-го ежегодного форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который проведет агентство «АВТОСТАТ».

Фото: Бизнес Кар