В ГИБДД разъяснили, кому в 2022 году придется предъявлять машину на техосмотр

31 декабря 2021 года на официальном портале Правительства РФ был опубликован федеральный закон N494, отменивший обязательность прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые находятся у россиян в личном пользовании. При этом для определенной категории таких транспортных средств необходимость получать диагностическую карту сохранили. В связи с этим ГИБДД опубликовала свои разъяснения на этот счет.

Итак, выделены три категории личного транспорта, для которых обязательность техосмотров остается в силе:

1. Если вы свой личный транспорт используете как служебный, для перевозки пассажиров или для работы в такси. Но здесь важный момент - возраст вашего транспортного средства и то, как вы его используете. Тем, кто использует личный автомобиль в служебных целях - придется проходить техосмотр ежегодно - если автомобилю больше 10 лет. Для такси требования более жесткие. Автомобили, зарегистрированные для работы в такси, обязаны проходить техосмотр каждый год (если машине не более 5 лет). Если автомобиль старше 5 лет - обновлять диагностическую карту придется раз в полгода.

2. При постановке автомобиля (или мотоцикла) на учет или при смене владельца - тоже важен будет возраст транспортного средства. Если он более 4 лет, то в пакет документов, которые подаются для регистрации, теперь должна быть вложена диагностическая карта, а соответственно проходить техосмотр придется.

3. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства прохождение техосмотра является обязательным. Здесь возраст автомобиля или мотоцикла не играет никакой роли.

Что касается всех остальных категорий, действует главное правило: автомобили и мотоциклы должны выходить на дороги исправными, и эту обязанность с владельцев никто не снимал. Поэтому добровольные заезды на станции для проверки исправности агрегатов в ГИБДД только приветствуют.

Во сколько обходится содержание личного автомобиля - можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».