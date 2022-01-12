Mitsubishi представит новые кроссоверы и электрокары на Токийском автосалоне

Компания Mitsubishi представит на Токийском автосалоне 2022 семь моделей, включая два концепта – K-EV X Style и Vision Ralliart. Также в рамках автосалона будут представлены пять кастомизированных автомобилей, созданных на базе доступных в Японии серийных моделей, включая кроссовер Outlander (две модели), кроссовер Eclipse Cross, минивэн Delica D:5 и Minicab-MiEV – электрический коммерческий автомобиль класса кей-кар, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в России бестселлером Mitsubishi является кроссовер Outlander, который с июля прошлого года стал доступен в обновленной версии. Кроме того, в октябре российские дилеры Mitsubishi начали продажи ограниченной серии Outlander Black Edition 2021 модельного года на базе версии 2.0 Instyle 4WD. Также в апреле прошлого года в продаже появился рестайлиговый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. А в июне на российский рынок вышел обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Фото: Mitsubishi