АВТОВАЗ рассчитывает продать 100 тысяч автомобилей по утилизационной программе

АВТОВАЗ планирует реализовать в 2010 году дополнительно 100 тысяч автомобилей за счет программы утилизации поддержанных машин, заявил вице-президент АВТОВАЗа по маркетингу и продажам Максим Нагайцев.

По его словам, согласно поступившим предварительным заявкам спрос в основном склоняется в сторону дешевых вазовских моделей («классика» и семейство Lada Samara). Таким образом, АВТОВАЗ может стать главным выгодоприобретателем утилизационной программы , а его дилеры смогут заработать на ней дополнительно 5 млрд. рублей.

Как рассказали «РБК daily» на АВТОВАЗе, с дилерами сейчас обсуждается вопрос предоставления им рассрочки в размере 50 тысяч рублей на новые машины, покупаемые взамен утилизированных. Вернуть заводу эти средства дилеры смогут уже после получения компенсации из бюджета. Минпромторг обещает, что возврат средств дилерам займет не более 30 дней. Кроме того, по словам М.Нагайцева, АВТОВАЗ готов перевозить за свой счет автомобили до пункта утилизации или разбирать их на собственной площадке. Для участия в программе АВТОВАЗ отобрал из 400 своих дилеров 124 претендента, еще 30 компаний будут находиться в резерве.

Как отмечают эксперты, для АВТОВАЗа программа утилизации – шанс вернуть продажи на безубыточный уровень. Согласно прогнозу завода, чтобы выйти на уровень операционной безубыточности, в 2010 году необходимо продать 450 тысяч автомобилей. Стоит при этом отметить, что 100 тысяч машин, которые АВТОВАЗ рассчитывает реализовать по «утилизационным бонусам», – это почти четверть плана по продажам и половина всей программы утилизации.