КАМАЗ в 2022 году представит новые модели электробусов

КАМАЗ, который в рамках четвертого контракта поставил в адрес «Мосгортранса» 350 электробусов КАМАЗ-6282, в 2022 году планирует произвести 450 электробусов. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергея Когогина, отметив, что этот объем рассчитан только исходя из потребностей Москвы, а высокий интерес к камазовским электробусам проявляют и различных регионах. Среди них – Казань, Белгород, Сочи, Сахалин, Санкт-Петербург, причем некоторые из этих городов уже успели в тестовом режиме опробовать новый вид транспорта на городских маршрутах.

Глава КАМАЗа также подчеркнул важность выхода на испытательный этап авто- и электробуса особо большой вместимости, длиной 18 метров. «Москва ждет именно этого электробуса и мы надеемся представить его для тестовой эксплуатации уже в феврале с тем, чтобы в следующих тендерах эта техника уже была отражена», – поделился планами Сергей Когогин.

В 2022 году КАМАЗу предстоит, исходя из ограничений реализации, обусловленных ценой электробуса, сформировать несколько проектов дальнейшего развития этого направления. По словам Сергея Когогина, сегодня электробусами интересуется арабский мир, и первым шагом в 2022 году станет серия тестов электробуса за рубежом.

Между тем, на КАМАЗе разработали новую модель электробуса, выпуск которой стартует в этом году. По словам директора по пассажирскому транспорту КАМАЗа Самата Саттарова, в новой модели электробуса предусмотрены улучшенные батареи с большей емкостью, способствующие увеличению автономного хода электробуса с 50 до 80 км. «Переход от дизельного отопителя только на электрическую часть – это соответствие общемировому тренду повышения экологичности транспорта, и мы также движемся в этом направлении, – пояснил Самат Саттаров. – Кроме того, переходим на климатическую систему одного из международных лидеров Thermo King. Мы снизили акустический шум в зоне водителя за счет изменения системы усилителя руля. И, что немаловажно, наш новый электробус отвечает системе международного стандарта безопасности ISO 26262, что в перспективе открывает для нас рынки зарубежных стран».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2021-го КАМАЗ открыл сборочное производство электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. На втором этапе развития производства планируется до 2023 года реконструировать еще один цех СВАРЗ площадью 3000 кв.м, что позволит дополнительно выпускать по 200 электробусов в год. На производстве создано 100 высокотехнологичных рабочих мест, до 2023 года их количество увеличится вдвое. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей. Как отмечается, открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе – часть большой программы по замене автобусного парка Москвы. Прежние транспортные средства в столице заменят на электробусы: городские власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе. Как говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в планах на ближайшие годы – увеличение парка электробусов до 2200 машин, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы.

Получить представление о ситуации с электротранспортом на рынке легковых автомобилей - можно из отчета «Электрокары и гибриды в России».

Фото: КАМАЗ