Лишь в четырех регионах РФ доля продаж заднеприводных автомобилей превышает 1%

В четырех российских регионах на долю автомобилей с задним приводом приходится более 1% продаж. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев структуру рынка новых легковых машин в 2021 году.

Как оказалось, в Еврейской АО доля заднеприводных автомобилей в структуре местного рынка составляет 1,8%. В Чечне этот показатель равен 1,3%, а в Карачаево-Черкесии и Москве – 1,1%. Во всех остальных субъектах РФ на долю таких машин пришлось менее 1% от общего объема реализации.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в целом по российскому рынку доля автомобилей с задним приводом составляет лишь 0,4%. При этом, помимо четырех перечисленных регионов, результат выше среднего по стране зафиксирован еще в восьми: Ингушетии, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Подмосковье, Ростовской области и Дагестане. Во всех остальных субъектах этот показатель ниже общероссийского, а в 17 из них вообще не было продаж заднеприводных машин.

Напомним, что еще в 2010 году на долю автомобилей с задним приводом приходилось 9% от общего объема реализации новых легковых машин в РФ. Но с прекращением производства «классического» семейства LADA их доля резко упала. Сегодня заднеприводные автомобили еще можно встретить в премиальном сегменте, в котором они занимают 3,2% продаж. А вот в массовом сегменте их доля составляет уже менее 0,1%.

О том, что происходит на российском рынке и каковы дальнейшие перспективы его развития, расскажут наши эксперты в ходе 12-го ежегодного форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», который организует агентство «АВТОСТАТ».

Фото: Mercedes-Benz