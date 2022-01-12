Bentley в 2021 году увеличила продажи в России на 11% | АВТОСТАТ

Bentley в 2021 году увеличила продажи в России на 11%

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Российские дилеры Bentley в 2021 году реализовали более 330 автомобилей, что на 11% выше показателя годичной давности. Бестселлером марки в нашей стране остается внедорожник Bentayga, который с марта прошлого года стал доступен в обновленной версии, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Также высоким спросом среди российских клиентов пользуются модели Flying Spur и Continental GT.

Кроме того, стоит отметить запуск ежегодного проекта Russian Heritage, в рамках которого ателье персонализации Mulliner создаются эксклюзивные тематические версии автомобилей Bentley, посвященные культурному наследию России. Все шесть автомобилей лимитированной серии Bentayga Speed Russian Heritage, посвященной теме русского балета, уже переданы владельцам. Помимо новых проектов с Mulliner, в 2022 году на российском рынке будет представлена гибридная версия Flying Spur Hybrid.

Фото: Bentley

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажилюксовые автомобилиbentley

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