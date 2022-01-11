Geely Atlas Pro получил более доступные версии в России

Российские дилеры Geely начали прием заказов на новые, более доступные комплектации кроссовера Geely Atlas Pro, который стал доступен с передним приводом. Первые автомобили появятся в продаже уже в январе 2022 года, сообщает пресс-служба китайской марки.

Кроссовер Geely Atlas Pro в новых модификациях оснащается 1,5-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива мощностью 177 л.с., 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом. Силовая установка позволяет автомобилю ускоряться до 100 км/ч за 10,5 секунды, расходуя в смешанном цикле 7,4 литра на 100 км. Переднеприводный Geely Atlas Pro будет предлагаться в двух вариантах исполнения – Comfort и Luxury – стоимостью 1 млн 834 тыс. 990 рублей и 1 млн 964 тыс. 990 рублей соответственно.

Напомним, в сентябре прошлого года в России начались продажи нового кроссовера Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Модель предлагается в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Flagship+ – по цене от 2 млн 099 тыс. 990 рублей. Кроссовер Geely Atlas Pro оснащен 1,5-литровым турбированным мотором, преселективной автоматической коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением, системой мягкого гибрида 48V EMS и полным приводом.

Новый Geely Atlas Pro постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране. По сравнению с родственной моделью Atlas передняя часть нового кроссовера претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.

При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков. В центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. Все сиденья без исключения получили функцию подогрева подушек и спинок. А спинка заднего дивана для комфорта пассажиров регулируется по углу наклона. Geely Atlas Pro получил инновационные технологии и широкий набор опций, в числе которых интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Geely во второй половине 2022 года планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Geely KX-11, премьера которого состоялась в рамках Шанхайского автосалона в апреле 2021 года. В настоящее время модельный ряд Geely на российском рынке включает купе-кроссовер Tugella, кроссоверы Coolray, Atlas и новый Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Стоит отметить, что осенью 2021 года российские дилеры Geely распродали последнюю партию кросс-хэтчбеков Geely GS.

Во сколько обходится содержание автомобиля Geely (и не только этой марки) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Geely