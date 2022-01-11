Chery показала брутальный внедорожник под маркой Jetour

Компания Chery готовит брутальный внедорожник под маркой Jetour, которая нацелена на продвижение культуры автопутешествий, причем не только по асфальтированным дорогам, но и в труднодоступные уголки. Поэтому в модельный ряд Jetour, в настоящий момент включающий два семейства паркетников – Jetour X70 во множестве вариаций и Jetour X90/X95, будут добавлены сразу три внедорожника.

Как пишет издание «Авторевю», первым из них станет Jetour T-X, чьи формы и пропорции кузова выполнены в стиле моделей Land Rover Defender и Ford Bronco. Однако основным конкурентом новинки на китайском рынке все же станет рамный внедорожник Tank 300 от Great Wall. По предварительным данным, Jetour T-X тоже будет иметь рамную конструкцию и внедорожную трансмиссию. Дебют концепт-кара ожидается в ближайшие месяцы, а серийная версия увидит свет до конца этого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года. Ближе к осени в продаже ожидается новый кроссовер Omoda 5, хотя на российский рынок он может выйти под другим названием. А в четвертом квартале 2022-го в нашей стране должен состояться дебют электрокроссовера Chery, однако какая именно это будет модель, пока не решено. Помимо вывода новых моделей, запланированы обновления, рестайлинги, расширения комплектаций текущих моделей Chery.

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Фото: Chery