MINI привезла в Россию новую спецверсию хэтчбеков MINI Camden Edition

Российские дилеры MINI начали прием заказов на ограниченную серию хэтчбеков MINI Camden Edition, посвященной атмосфере яркой уличной жизни знаменитого лондонского района Камден. Стоимость новинки составляет 2 млн 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки. Автомобили MINI Camden Edition представлены в исполнении MINI Cooper 3 двери и доступны в двух вариантах окраски – Rooftop Grey и Island Blue. Тираж MINI Camden Edition для России ограничен 25 автомобилями каждого цвета.

Оригинальный внешний вид ограниченной серии MINI Camden Edition создают боковые накладки кузова и накладки дверных порогов с эмблемой Camden, а также специальная надпись на поверхности передней панели.

В основе новых MINI Cooper 3 двери серии MINI Camden Edition лежит линия исполнения Classic, которая была дополнена премиальным оснащением. Расширенная комплектация включает в себя камеру заднего вида, ассистент вождения, ассистент парковки, панорамную стеклянную крышу и сиденья с обивкой кожей Chester в дизайне Malt Brown, а также стильные колесные диски 18" Pulse Spoke с шинами Run-Flat.

Напомним, ранее российские дилеры MINI начали прием заказов на полностью электрический MINI Cooper SE, производство которого для нашей страны должно начаться на заводе MINI в Оксфорде в марте 2022 года. Предварительная цена модели – 3 млн 600 тыс. рублей, однако, как отмечают в BMW Group Россия, итоговая стоимость автомобилей может измениться в случае увеличения ввозных пошлин и сборов в РФ для электромобилей в 2022 году.

Какие еще электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: MINI