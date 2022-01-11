Седан Volkswagen Passat ушел из Европы, но останется в России

Компания Volkswagen завершил производство седана Volkswagen Passat для европейского рынка, при этом выпуск универсалов Passat Variant и Passat Alltrack продолжается, хотя и они будут сняты с конвейера до конца этого года.

Как сообщили изданию «Авторевю» в российском офисе Volkswagen, седан Volkswagen Passat исключен только из европейской гаммы компании, но производство четырехдверок в Германии продолжается для ряда внешних рынков, включая российский. Сейчас у дилеров в нашей стране «Пассатов» почти не осталось, однако в ближайшее время обещаны новые поставки. Выпуск седанов для экспорта будет продолжаться до лета 2022 года.

Напомним, обновленный Volkswagen Passat появился в России в феврале 2020 года и в настоящее время предлагается в двух комплектациях – Business и Exclusive – стоимостью 2 млн 656 тыс. рублей и 2 млн 896 тыс. рублей соответственно. Модель доступна с двумя бензиновыми моторами на выбор: базовым 1.4 (150 л.с.) и 2,0-литровым, выдающим 190 л.с. Оба силовых агрегата доступны с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Внешний вид обновленного Passat отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. В комплектации Business дизайн экстерьера появилась хромированная окантовка боковых окон, а в комплектации Exclusive – хромированные боковые молдинги. Светодиодная головная оптика предлагается уже в стандартном оснащении. В качестве дополнительной опции для Passat доступны светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом.

Для Passat предлагаются системы помощи водителю IQ.Drive, которые обеспечивают частично автономную езду со скоростью до 210 км/ч. Также для модели доступна мультимедийная система Discover Pro с 9,2-дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами и цифровая приборная панель.

Между тем, наследник у европейского Volkswagen Passat все же появится. Но в следующем поколении, которое ожидается в 2023 году, модель еще сильнее породнится с соплатформенным Skoda Superb. Вместо седана будет лифтбек (хотя универсал сохранится в гамме), а выпускать такие «Пассаты» будут не в Германии, а в Словакии — на одном конвейере с Skoda Superb. Кроме того, частичной заменой «Пассату» станет крупный электрический седан Volkswagen ID-семейства на платформе MEB: его предвестником еще в 2018 году стал концепт Volkswagen I.D. Vizzion. Теперь Passat-седан остался только в Китае, но там это отдельная, более крупная модель.

А какие модели точно можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen