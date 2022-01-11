КАМАЗ в январе выпустит более 3,2 тыс. грузовиков

КАМАЗ, который в этом году отказался от январского корпоративного отпуска из-за роста заказов и вчера возобновил производство после новогодних каникул, до конца месяца планирует выпустить более 3,2 тыс. грузовиков, из них 332 автомобиля поколения К5. В числе моделей К5, запланированных к сборке в январе, – автомобили с индексами 54901, 6595, 65659 и другие. В связи с высоким спросом на новейшие грузовики в 2022 году КАМАЗ планирует выпустить в общей сложности более 8 тыс. автомобилей поколения К5, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в 2022 году КАМАЗ намерен увеличить производство и продажи автомобилей примерно на 2,3% в годовом выражении, до 45 тысяч штук, в том числе 6 тыс. машин планируется поставить на экспорт. Согласно предварительным данным, в минувшем году было реализовано 44 тыс. грузовиков «КАМАЗ» (+19%, к 2020 г.). Портфель заказов уже не первый год у КАМАЗа комплектуется на месяцы вперед, и если сегодня заказать машину, то, по примерной оценке, получить ее можно будет не раньше апреля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ начал подготовку к серийному производству малотоннажного грузовика «Компас», который также появится в продаже в 2022 году. Первая опытная сборка кабины «Компаса» намечена на февраль, а в апреле на автомобильном заводе начнется серийный выпуск и сборочных комплектов деталей кабин. Кроме того, в настоящее время на КАМАЗе завершаются эксплуатационные испытания автомобилей нового поколения K5 КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 – это самосвалы для тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, продажи которых должны начаться в 2022 году.

Между тем, несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. Тем не менее, объемы производства автомобилей К3 значительно сократятся. А вот автомобили поколения К4 будут сняты с конвейера уже к 2023 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

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Фото: КАМАЗ