Ставки акциза на легковые автомобили увеличены в среднем на 4%

Ставки акцизов на легковые автомобили в России с 1 января 2022 года проиндексированы в среднем на 4%, их увеличение прописано в Налоговом кодексе РФ.

Согласно действующему законодательству, акцизом облагаются автомобили с двигателем мощностью свыше 90 л.с., а также мотоциклы – свыше 150 л.с. При этом ставка акциза зависит от мощности двигателя автомобиля, измеряемой в киловаттах или лошадиных силах, пишет агентство «ТАСС».

Так, акциз на легковые автомобили с двигателем мощностью от 90 до 150 л.с. в 2022 году вырос до 53 рублей за 1 л.с. против 51 рубля в прошлом году, в 2023 году акциз увеличится до 55 рублей, в 2024 году – до 57 рублей.

Для автомобилей с мощностью двигателя до 200 л.с. ставка акциза в 2022 году повышена до 511 рублей за 1 л.с., в 2023 году она увеличится до 531 рубля, в 2024 году – до 552 рублей. Для машин с мощностью двигателя до 300 л.с. акциз в 2022 году вырос до 836 рублей, в 2023 году – до 869 рублей, в 2024 году – до 904 рублей.

Ставка акциза для автомобилей с двигателем мощностью до 400 л.с. выросла до 1425 рублей за 1 л.с. в 2022 году, в 2023 году она повысится до 1482 рублей, в 2024 году – до 1541 рубля. Для машин с двигателем до 500 л.с. акциз увеличен до 1475 рублей в 2022 году, в 2023 году – до 1534 рублей, в 2024 году – до 1595 рублей, а для легковых автомобилей с двигателем свыше 500 л.с. акциз в 2022 году повышен до 1523 рублей, в 2023 году – до 1584 рублей, в 2024 году – до 1647 рублей.

Ставка акциза на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с. в 2022 году выросла до 511 рублей за 1 л.с., в 2023 году – до 531 рубля, в 2024 году – до 552 рублей.

Напомним, предыдущая плановая индексация ставок акциза на автомобили и мотоциклы была в январе 2021 года, тогда размер ставок повысился на 4%.

В соответствие с Налоговым кодексом РФ, плательщиками акциза признаются организации, ИП и физлица, импортирующие легковые автомобили и мотоциклы в РФ, а также производители транспортных средств. Таким образом, акцизный сбор включен в стоимость как отечественных транспортных средств, так и импортных.

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