3% премиальных автомобилей в России покупают с задним приводом

На долю заднего привода в продажах премиальных автомобилей приходится 3,2%. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проанализировав данные по рынку новых легковых машин в 2021 году.

В премиум-сегменте доля реализации автомобилей с задним приводом выше всего у BMW – 6,8% от общего объема. Еще у двух немецких марок – Porsche и Mercedes-Benz – этот показатель составляет 4% и 3,3% соответственно.

У японского бренда Infiniti 2% купленных машин были заднеприводными, а у английского Jaguar таковых оказалось 1%. Еще ниже их доля у японского Lexus и корейского Genesis (по 0,1%).

Отметим также, что в массовом сегменте доля заднего привода составляет менее 0,1% от общего объема реализации. При этом в целом по российскому рынку она равна 0,4%.

Сколько стоит 1 километр пробега заднеприводного (и не только) автомобиля? Это можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения»!

Фото: BMW