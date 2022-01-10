Toyota в 2021 году впервые стала лидером на американском авторынке

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota в 2021 году впервые в истории занял первое место по объему продаж на рынке США, обогнав своего главного конкурента General Motors, который был бессменным лидером с 1931 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс», Toyota увеличила продажи в Соединенных Штатах примерно на 10% до 2,3 млн машин. Тем временем продажи GM упали почти на 13% и составили 2,2 млн автомобилей. Самой популярной моделью Toyota на американском рынке остается кроссовер RAV4, разошедшийся тиражом в 430,4 тыс. единиц (-5,3%). У General Motors бестселлером стал пикап Chevrolet Silverado, продажи которого сократились на 12,3% до 380,7 тыс. штук.

Как отмечается, успеху Toyota во многом способствовало решение заранее запастись микрочипами для автомобильной электроники перед началом их дефицита, поскольку японская компания раньше других сделала ставку на восстановление спроса на автомобили в США. В то же время руководство Toyota не рассчитывает удержать лидерство на американском рынке в долгосрочной перспективе и не ставит перед собой такой цели.

Согласно предварительным данным исследовательской компании J.D. Power, общие продажи автомобилей в США по итогам минувшего года составили почти 15 млн машин. Это чуть больше, чем в 2020 году, но существенно ниже среднего показателя за предыдущие пять лет в 17 млн проданных автомобилей за год.

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Фото: Toyota