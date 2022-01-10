«Соллерс Форд» в 2022 году планирует увеличить продажи Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» строит амбициозные планы по производству и продажам на 2022 год, учитывая, что в прошлом году на рынке сложился повышенный спрос на автомобили Ford Transit и уже были размещены крупные заказы на первую половину 2022 года. Сегодня завод в Елабуге возобновил работу после новогодних каникул на полных мощностях, что позволит обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в мае 2021 года завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. На 2022 год компания также ставит в цели увеличение объемов производства автомобилей Ford Transit и наращивание его доли в сегменте LCV.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Соллерс Форд»