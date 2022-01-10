Rolls-Royce в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

Компания Rolls-Royce Motor Cars в 2021 году реализовала на российском рынке свыше 300 автомобилей против более 200 машин годом ранее. Таким образом, установлен новый рекорд продаж третий год подряд, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, все три дилерских центра, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, продемонстрировали рост продаж, благодаря чему Россия стала крупнейшим рынком в Европе и заняла третье по величине место в мире.

Несмотря на ограниченную доступность к заказу в начале 2021 года, новый седан Ghost отметил успешный старт продаж. Стоит отметить, что в декабре в России была представлена топовая модификация Black Badge Ghost. Внедорожник Cullinan остается самой популярной моделью Rolls-Royce в России, причем спрос дополнительно повысили специальные Bespoke-коллекции для российского рынка – Spirit of Russia и Black & Bright. Кроме того, Россия стала лидирующим рынком в Европе по объему заказов на флагманскую модель Phantom.

В 2021 году компания Rolls-Royce анонсировала первый полностью электрический автомобиль. Модель простроена на алюминиевой архитектуре Rolls-Royce и получит название Spectre, которое продолжит традицию «призрачных» имен моделей британской марки. Новинка выйдет на рынок в четвертом квартале 2023 года, а к 2030 году все модели Rolls-Royce будут полностью электрическими. К тому моменту Rolls-Royce прекратит выпуск и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Rolls-Royce