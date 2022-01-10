Renault раскрыла подробности о новом кроссовере Austral

Компания Renault готовится к премьере своего нового кроссовера Austral и опубликовала официальные фотографии предсерийного автомобиля в камуфляже. Сейчас началась финальная стадия испытаний: сотня автомобилей должна проехать в сумме 2 млн километров, причем 600 тысяч из них придутся на обычные дороги Франции, Германии, Испании и Румынии. Премьера кроссовера Renault Austral, который станет наследником европейской модели Renault Kadjar, ожидается весной. Название новинки происходит от латинского слова australis (в переводе – «южный») и присутствует в том или ином виде во многих европейских языках, включая французский.

Как пишет издание «Авторевю», снаружи Austral будет похож на электрический Renault Megane E-Tech, но с более высоким кузовом и традиционными дверными ручками. Формат Kadjar сохранится: это будет все такой же пятиместный кроссовер С-класса, только чуть более крупный – длина вырастет с 4,45 до 4,5 метра. Сохранится даже техническое родство с Nissan, ведь у Austral будет модернизированная платформа CMF-CD3 от Qashqai третьего поколения.

Под капотом окажутся только гибридные силовые установки разной степени сложности. Базовая конфигурация – это турбомотор 1.3 TCe с 12-вольтовым стартер-генератором. Следующая ступень – двигатель 1.2 TCe в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. А на вершине гаммы окажется полноценный гибрид E-Tech мощностью 200 л.с.

Производство Renault Austral будет налажено на заводе в испанской Паленсии, где выпускается нынешний Kadjar. Примерно через год на конвейере этого предприятия появится наследник более крупной модели Renault Koleos, для которого тоже придумают новое название. А в 2024 году выйдет третья модель в этом семействе – купеобразный кроссовер с кодом RHN, у которого нет аналога в нынешней гамме. Но появление этих машин на российском рынке практически исключено.

Напомним, в настоящее время российская линейка SUV от Renault включает кроссоверы Duster и Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana, которые производятся на заводе компании в Москве. Между тем, ранее компания Renault анонсировала мировую премьеру в России, которая состоится в 2022 году. Подробности о новинке пока держатся в секрете, однако не исключено, что речь идет о новой генерации Renault Logan и Sandero, которые будут отличаться от европейских Dacia Logan и Sandero и от турецкого Renault Taliant. Ранее источники утверждали, что дизайн новинки будет близок к моделям Renault Kiger и Kwid, продающихся в азиатском регионе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продажу в марте прошлого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Renault