Haval представил новый брутальный кроссовер

Компания Haval представила новый брутальный компактный кроссовер. Серийное воплощение концепта X Dog назвали KuGou, что переводится с китайского как «Крутая собака», пишет портал Motor.ru.

Напомним, концептуальный Haval X Dog был показан в апреле прошлого года на Шанхайском автосалоне. Согласно планам Great Wall, «собачье» семейство будет состоять из семи кроссоверов на модульной платформе Lemon, рассчитанных на разных потребителей, и Haval KuGou ориентирован на молодежную аудиторию.

Среди отличий серийного KuGou от шоу-кара X Dog – измененные бамперы, радиаторная решетка, дверные ручки, выштамповка пятой двери и структура фонарей. По габаритам Haval KuGou уступает соплатформенному DaGou: длина уменьшилась на 10 см, колесная база – почти на 3 см. На старте продаж новый кроссовер будет доступен с 1,5-литровым турбомотором GW4B15L мощностью 184 л.с., 7-скоростным «роботом» и передним приводом. Об интерьере серийного Haval KuGou официальной информации пока нет.

На китайский рынок новинка выйдет весной, и до конца года линейка может пополниться новыми модификациями. А вот в России «Крутую собаку» ждать не стоит, ведь на заводе Haval в Тульской области планируется выпускать более практичный кроссовер DaGou, который в нашей стране будет представлен под названием Dargo.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще три новых модели. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский завод Haval, который в сентябре прошлого года перешел на двухсменный режим работы, в 2022 году планирует ввести дополнительную рабочую смену в соответствии со стратегией развития предприятия для удовлетворения растущего спроса. По итогам 2021 года Haval третий год подряд стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

А как сохраняется остаточная стоимость (Residual value) китайских автомобилей в нашей стране? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value)

Фото: Autohome.com.cn