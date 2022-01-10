Для водителей-лихачей ввели уголовные наказания

В последние два дня 2021 года - 30 и 31 декабря - Президент России Владимир Путин подписал две важных поправки к законам, которые напрямую касаются водителей транспортных средств. Одна из них - по отмене техосмотров легковых автомобилей и мотоциклов для огромной категории автовладельцев. Об этом мы много говорили в конце прошлого года. Принятие закона было ожидаемым, и мы в своих новостных колонках подробно расписывали категории, для которых официальный техосмотр сохранен и должен укладываться в определенные сроки. Поэтому сегодня долго останавливаться на этом не будем. Кто жаждет подробностей - может почитать оригинал документа на официальном портале правительства.

А вот документ, который Президент РФ подписал 30 декабря - № 458-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации...», для многих стал новостью. Но десять дней с даты публикации Закона прошло, и уже с 10 января 2022 года, поправки в статью 264 УК вступили в силу. Теперь лихачей, которые лишены водительских прав и уже подвергались раньше штрафам за выезды на встречку или превышение допустимой скорости более чем на 60 км/ч, может ожидать реальный тюремный срок - если они сели за руль и были пойманы на очередном нарушении скорости или выезде на встречку. В зависимости от тяжести последствий судья может вынести решение: штраф от 200 до 300 тысяч рублей (или в размере годовой зарплаты нарушителя, или даже двухлетней), либо принудительные работы, либо лишение свободы до 2 лет. Если же и эта мера наказания не поможет, то для очередного нарушения по данной статье срок лишения свободы могут увеличить до 3 лет.

При этом многие юристы, которые комментируют принятый закон, напоминают, что в ближайшие месяцы 2022 года мы еще не раз увидим в правительственных документах ужесточение законодательных мер в отношении водителей-нарушителей. Речь идет о пьяных за рулем, о внедрении новых правил по медицинским осмотрам водителей, по сдаче экзаменов на получение прав, по закреплению в наших головах терминов «опасное вождение» и многом другом. Масштабные поправки по штрафам ожидаются и в новом административном кодексе, где большой блок вопросов будет отведен ответственности водителей.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценить авто».