АВТОВАЗ возобновил работу в штатном режиме

АВТОВАЗ, который с 31 декабря находился на новогодних каникулах, сегодня возобновил работу в штатном режиме. На данный момент приступили к работе сварочные и окрасочные комплексы всех автосборочных производств предприятия, а выпуск автомобилей начнется по мере готовности кузовов – ориентировочно во второй половине дневной смены, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». В полную силу сборка заработает сегодня в вечерние смены в производстве автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) и LADA Granta. Конвейер LADA Niva, напомним, работает только в дневную смену. С завтрашнего дня все сборочные линии АВТОВАЗа работают в обычном режиме.

Напомним, АВТОВАЗ в 2022 году представит несколько новинок, и, по крайней мере, одна из них будет производиться на ижевском заводе компании. Об этом ранее сообщил президент АВТОВАЗа Николя Мор, однако конкретные названия новых моделей LADA не уточнил. Очевидно, речь, в частности, может идти о рестайлинговой LADA Vesta, поскольку именно эту модель выпускают на мощностях ижевского завода – она ожидается в продаже уже весной следующего года.

Согласно плану, до 2025 года АВТОВАЗ планирует представить еще четыре новинки. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. Хэтчбека и лифтбека у новой «Гранты» не будет, чтобы не возникало конкуренции с Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ