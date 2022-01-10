Авторынок Германии в 2021 году сократился на 10,1% и составил 2 млн 622 тыс. 132 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), если в первой половине минувшего года фиксировалась положительная динамика на фоне низкой базы 2020 года, то во втором полугодии наблюдалось двузначное падение, что обусловлено постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в 2021 году реализовал 489962 машины (-6,8%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 25,7% до 225392 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 222481 автомобиль (-7,7%). Замыкают пятерку лидеров Audi (181877 шт., -15%) и Opel (161852 шт., +10,7%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.