КАМАЗ в 2022 году планирует увеличить продажи примерно на 2,3%

КАМАЗ в 2022 году намерен увеличить производство и продажи автомобилей примерно на 2,3% в годовом выражении, до 45 тысяч штук, в том числе 6 тыс. машин планируется поставить на экспорт. Согласно предварительным данным, в минувшем году было реализовано 44 тыс. грузовиков «КАМАЗ» (+19%, к 2020 г.), сообщает пресс-служба автопроизводителя. Портфель заказов уже не первый год у КАМАЗа комплектуется на месяцы вперед, и если сегодня заказать машину, то, по примерной оценке, получить ее можно будет не раньше апреля.

По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, выручка компании по итогам 2021 года превысит 250 млрд рублей, что как минимум на 34,5% превышает оборот 2020-го, когда продажи принесли 185,9 миллиарда. В 2022 году компания рассчитывает получить выручку в размере около 270 млрд рублей.

Сергей Когогин также акцентировал внимание на грузовике «КАМАЗ» нового поколения K5. На дорогах России работает уже свыше 2300 таких автомобилей. «На 2022 год у нас амбициозные планы – объемы реализации К5 составят 8 тыс. единиц. Более чем для 30 моделей К5 в 2021 году изготовлены и переданы клиентам опытно-промышленные партии. Главной задачей были самосвалы с различными колесными формулами», – рассказал Сергей Когогин. Как сообщалось ранее, в настоящее время завершаются эксплуатационные испытания автомобилей КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 – это самосвалы для тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, продажи которых должны начаться в 2022 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. Тем не менее, объемы производства автомобилей К3 значительно сократятся. А вот автомобили поколения К4 будут сняты с конвейера уже к 2023 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

А какие модели в сегменте легковых автомобилей можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: КАМАЗ