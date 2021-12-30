44% покупаемых в Москве автомобилей – с полным приводом

На долю полноприводных автомобилей в Москве приходится 44% от общего объема продаж. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев структуру рынка новых легковых машин в различных субъектах РФ.

Эксперты отмечают, что показатель Москвы оказывается выше общероссийского. Если в столице практически каждый второй продаваемый автомобиль с полным приводом, то в среднем по стране – это примерно каждый третий (37%).

С другой стороны, в целом ряде регионов более половины покупаемых легковых машин являются полноприводными, а лидируют в этом плане субъекты Дальнего Востока. Так, самый высокий такой показатель отмечен на Камчатке – 94%. Кроме этого, 90%-ную отметку по доле продаж полного привода преодолевают Магаданская область (93%), Чукотка и Сахалин (по 92%). В Приморском и Хабаровском краях эти значения составляют 75% и 72% соответственно.

Что касается других регионов, то в Санкт-Петербурге доля продаж полноприводных автомобилей равна 40%, а в Московской области – 39%. При этом в большинстве субъектов РФ данный показатель ниже, чем в целом по стране. А меньше всего он на Северном Кавказе, к примеру, в Чечне (22%), Ингушетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии (по 23%).

Найти автомобили с полным приводом (и не только) – в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ